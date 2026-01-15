Linea Ferrara–Ravenna disservizi inaccettabili Il governo dia risposte

I disservizi sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna rappresentano un problema persistente e preoccupante. La situazione richiede interventi concreti e risposte tempestive da parte delle autorità competenti. È fondamentale garantire un servizio affidabile e sicuro per tutti gli utenti coinvolti, evitando ulteriori disagi e insoddisfazioni.

I disservizi sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna sono gravi e inaccettabili e non lo scopriamo certo oggi né dalle lettere apparse sulla stampa locale a firma del consigliere regionale Gianella. È bene fare chiarezza su quanto sta accadendo. Da mesi seguo il tema in Regione attraverso interpellanze e interrogazioni rivolte ai soggetti gestori del servizio ferroviario, proprio per sollecitare interventi urgenti e un’assunzione chiara di responsabilità. In questo ambito, la Regione ha convocato lo scorso 1° dicembre un tavolo con RFI, Trenitalia Tper, Province e Comuni, nel quale sono state chiarite con nettezza le cause dei problemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Linea Ferrara–Ravenna, disservizi inaccettabili. Il governo dia risposte" Leggi anche: Croatti (M5s): "Gaza, aiuti fermi a Genova, il Governo dia risposte concrete" Leggi anche: Manovra, Schlein: invece di litigare governo dia risposte a Paese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aggiornamento da RFI per le linee interessate dalle verifiche a seguito del sisma di oggi, martedì 13/01/2026. ===================== Ore 12:10 ---> riattivata linea Ferrara-Rimini Ore 12:20 ---> riattivata line Bologna-Rimini Ore 13:30 ---> riattivate linee Ra facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.