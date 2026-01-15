L’incontro hard finisce a coltellate | respinto perché diverso dalla foto si scaglia contro l’altro e poi scappa

Durante un incontro di sesso occasionale a Lodi, una persona ha reagito violentemente dopo aver scoperto che l’altro non corrispondeva alle sue aspettative estetiche. La situazione è degenerata in un’aggressione con coltello, con l’aggressore che si è poi dileguato. L’episodio evidenzia come le aspettative non soddisfatte possano sfociare in comportamenti pericolosi e imprevedibili.

Lodi – "Non sei come immaginavo". Ed estrae il coltello cercando di colpire l'uomo con il quale voleva avere un rapporto sessuale ma che aveva scoperto non essere esteticamente di suo gradimento. Notte di follia quella dell'8 gennaio a Lodi, conclusasi con la denuncia di un trentenne marocchino incastrato dalla Squadra Mobile dopo una fuga a bordo di un'auto rubata. Male hands typing on smartphone. L'app di dating e l'incontro. Tutto è iniziato su una nota App di dating. I due protagonisti – lodigiani di 30 e 40 anni, il secondo già ai domiciliari con braccialetto elettronico – decidono di incontrarsi.

