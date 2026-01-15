L’illuminante di Hailey Bieber che ha fatto impazzire il web | ecco come ricreare il beauty look a prova di flash

L'illuminante di Hailey Bieber, protagonista sui social dopo i Golden Globes 2026, ha catturato l’attenzione per il suo effetto luminoso e naturale. La modella e imprenditrice ha sfoggiato un look volto a valorizzare la pelle con un bagliore radioso e sofisticato. In questa guida, scoprirai come ricreare un beauty look a prova di flash, ispirato alla sua eleganza discreta e al suo trucco impeccabile.

Se c’è una regina indiscussa del glow, quella è Hailey Bieber. Ma durante l’ultima edizione dei Golden Globes 2026, la fondatrice di Rhode ha superato se stessa, calcando il red carpet con una pelle che non era semplicemente luminosa: era eterea, quasi “liquida”, un vero e proprio specchio sotto i flash dei fotografi. Il web è letteralmente impazzito. Niente glitter, nessuna texture polverosa visibile. Solo un effetto bagnato ultra-lussuoso che ha fatto passare in secondo piano persino il suo abito d’alta moda. Analizziamo insieme il look che sta dominando i di Instagram e TikTok e scopriamo i prodotti giusti (facilmente reperibili su Amazon) per replicarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

