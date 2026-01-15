L’Ifab si riunisce a Londra per ridurre i ritardi nel calcio ma non gli errori del Var The Times

L’International Football Association Board (Ifab) si riunisce a Londra per discutere misure volte a ridurre i ritardi nelle partite di calcio. In particolare, si concentrano su rimesse laterali, rinvii dal fondo, infortuni e sostituzioni, con l’obiettivo di migliorare il ritmo del gioco. La riunione mira a trovare un equilibrio tra fluidità e correttezza, senza concentrarsi sugli errori del VAR.

L’Ifab prepara una nuova stretta contro le perdite di tempo nel calcio. Sotto osservazione rimesse laterali, rinvii dal fondo, infortuni e sostituzioni. Allo studio il countdown dell’arbitro anche per le rimesse, sul modello dei portieri. Sul tavolo anche Var sui corner e aggiornamenti sulla “legge Wenger” sul fuorigioco. Ne scrive il Times la Riunione dell’Ifab. L’International Football Association Board (Ifab) si riunirà martedì a Londra per il suo meeting annuale e discuterà nuove misure per ridurre i ritardi deliberati da parte di giocatori e allenatori. I legislatori del calcio esamineranno un giro di vite contro il time-wasting già dalla prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

