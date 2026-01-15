Licenziato per 1,60 euro | tribunale concede risarcimento di 18 mensilità

Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto un risarcimento di 18 mensilità a un lavoratore licenziato per un salario di 1,60 euro all’ora, giudicando sproporzionato il provvedimento. La sentenza, emessa il 15 gennaio 2026, evidenzia le criticità nelle pratiche di gestione del personale e le implicazioni delle normative sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Per approfondimenti, abbonati a DayItalianews.

Brescia, 15 gennaio 2026. Un dipendente di un'azienda bresciana, licenziato per essersi appropriato di 1,60 euro dal distributore automatico del caffè, ha ottenuto un risarcimento pari a 18 mensilità. La decisione è stata presa dal Tribunale di Brescia, che ha definito il licenziamento "del tutto sproporzionato" considerando l'anzianità del lavoratore, superiore ai 14 anni. La dinamica dei fatti. L'episodio risale a giugno 2024, quando il dipendente, durante una pausa, non ricevette il resto dopo aver acquistato un caffè.

