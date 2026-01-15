L’ICE ha sparato a un uomo a Minneapolis

A Minneapolis proseguono le tensioni dopo un episodio avvenuto mercoledì sera, durante un'operazione dell'ICE nel Nord della città. Un agente ha sparato a un uomo, colpendolo a una gamba. L’incidente ha suscitato preoccupazioni e richieste di chiarimenti sulla presenza e le azioni delle forze dell’ordine in questa zona. La vicenda si inserisce in un contesto di crescenti tensioni legate alle attività delle autorità federali.

Continuano le tensioni a Minneapolis dopo che mercoledì sera, durante un raid di controlli e arresti nel Nord della città, un agente dell’ICE ha sparato a un uomo colpendolo a una gamba. L’uomo è stato ricoverato in ospedale con ferite non gravi. La portavoce del Dipartimento di sicurezza interna, Tricia McLaughlin, ha dichiarato che gli agenti hanno agito per «legittima difesa» mentre stavano cercando di arrestare un uomo proveniente dal Venezuela che si trovava illegalmente nel Paese. La versione non è stata verificata in modo indipendente. L’episodio ha riacceso le proteste in una città già scossa dall’uccisione, una settimana fa, di Renee Nicole Good, 37 anni, colpita a morte da un agente federale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ICE ha sparato a un uomo a Minneapolis Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa” Leggi anche: Minneapolis, agente dell’ICE uccide una donna. Trump: “Ha sparato per autodifesa”, ira dei democratici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Stati Uniti: agente dell'anti-immigrazione Ice uccide una donna durante un raid a Minneapolis Uomo trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola. Assassino ha sparato mentre la vittima era seduta al posto di guida #ANSA facebook Individuato l'uomo che domenica ha #sparato ad un gruppo di #ciclisti del team S.C.Padovani nella zona di #Peri (Verona). È un 25enne del posto: mentre guidava sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero avrebbe preso una pistola (sembra a salve) e sparat x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.