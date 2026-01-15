LiberaLibri a Verona | l' edizione invernale dello swap party dedicato ai libri

LiberaLibri torna a Verona con l’edizione invernale dello swap party dedicato ai libri. Dopo il riscontro positivo delle precedenti edizioni estive, l’appuntamento è previsto per domenica 18 gennaio 2026 presso Baleno Casa di Quartiere, in via Re Pipino 3/A, nel quartiere San Zeno. Un’occasione per scambiare libri e condividere la passione per la lettura in un contesto semplice e informale.

Dopo il successo delle edizioni estive, LiberaLibri torna con un nuovo appuntamento domenica 18 gennaio 2026 a Baleno Casa di Quartiere (Via Re Pipino, 3A Verona, quartiere San Zeno). Un pomeriggio dedicato alla lettura, alla condivisione e alla sostenibilità, per dare nuova vita ai libri e.

