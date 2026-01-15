L’ex ciclista Gualdi annuncia il suo ruolo nel portare la fiamma olimpica a Bergamo, in memoria di Casartelli e Rebellin. In vista di Milano-Cortina 2026, l’atmosfera olimpica si intensifica, con il 2 febbraio il passaggio della fiaccola lungo il Sentierone. Un momento importante che rafforza il legame tra la città e i valori delle Olimpiadi, mantenendo vivo il ricordo di grandi sportivi italiani.

L’attesa olimpica verso Milano Cortina 2026 si fa sempre più viva. Anche a Bergamo l’atmosfera a cinque cerchi si sta accendendo: il 2 febbraio prossimo in città, lungo il Sentierone, sfilerà la fiaccola olimpica. Ma in questo senso, diversi bergamaschi saranno protagonisti già nel weekend, quando la torcia toccherà Cremona, Crema e Brescia. Tra questi, il 17 gennaio, a Iseo, ci sarà Mirco Gualdi, ex ciclista professionista originario della Val Seriana, campione del mondo dilettanti nel 1990 in Giappone e vincitore di una tappa al Giro d’Italia nel 1997 a Verona. Classe ’68 Gualdi, che ereditò la passione per il ciclismo da papà Angelo, scomparso nei giorni tragici del Covid nel 2020, passò professionista nel 1993, ma tra i “grandi” ci rimase poco, fino al 2000: durante un allenamento un’auto lo travolse in Val Gandino procurandogli una grave frattura dello scafoide, non recuperabile per tornare a correre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Verso Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica su tutto il Porto Canale innevato di Cesenatico

Leggi anche: “A 20 anni tre mesi in coma per una malattia rara, ora porto la fiamma olimpica”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’ex ciclista Gualdi: “Porto la fiamma olimpica nel ricordo di Casartelli e Rebellin” - Campione del mondo dilettanti nel 1990, il 57enne residente a Colzate, il 17 gennaio a Iseo sarà uno dei tedofori bergamaschi che sfileranno con la torcia olimpica: il pensiero sarà tutto per i due ex ... bergamonews.it