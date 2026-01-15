Il 13 gennaio 2026, in occasione dei Zenda Awards, Letizia di Spagna ha confermato il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama della moda reale. La sua scelta di stile sobria ed elegante sottolinea la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, rendendola una delle più interessanti tra le monarchie europee. Un esempio di raffinatezza che si distingue per discrezione e attenzione ai dettagli.

Alla cerimonia dei Zenda Awards del 13 gennaio 2026, Per l'evento, la regina ha indossato una blusa grigia con fiocco al collo di Hugo Boss, capace di unire delicatezza e struttura in un unico capo, impreziosita da maniche morbide e colletto annodato. La ha abbinata a un paio di pantaloni palazzo di Sybilla, caratterizzati da una gamba larga e un taglio sartoriale perfetto per slanciare la figura, creando un gioco di contrasti tra volumi controllati e fluidità. Gli accessori sono rimasti sobri, con décolleté nere e gioielli minimal, a sottolineare l'essenza elegante e contenuta dell'outfit.

© Amica.it - Letizia di Spagna ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle reali più interessanti dal punto di vista della moda.

