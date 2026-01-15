L' Eredità insulti per Federico | Come la scucchia

Durante una recente puntata de L'Eredità, alcuni telespettatori hanno rivolto insulti a Federico, commentando negativamente le sue risposte. Il pubblico, molto attento alle dinamiche del quiz, sembra diviso tra chi tifa per lui e chi esprime insoddisfazione, specialmente in vista della fase finale della Ghigliottina. La trasmissione di Rai 1, condotta da Marco Liorni, continua a suscitare discussioni tra gli spettatori, che seguono e commentano le puntate in tempo reale.

"Tifiamo contro Federico ". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sembrano tutti d'accordo: il campione del programma arriva alla Ghigliottina dopo aver superato ai 100 Secondi Riccardo e scatena la rabbia degli appassionati che come ogni sera seguono le puntate e le commentano in tempo reale su X. "Ancora. ma basta, basta, basta. empatico come una pedata nelle p***le", azzarda un utente. Seguoi dello stesso tenore, se non addirittura più brutali: "Ma quanto c***zo è antipatico questo Veramente fastidioso.", "Nooo ooo basta Federico vi prego", "Che peccato! Ha vinto Federico.

