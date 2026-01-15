L' eredità di don Sturzo e lo scudocrociato come bussola della politica contemporanea | l' Udc si riunisce a Palermo
L’Udc organizza un incontro a Palermo il 17 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace, per discutere dell’eredità di don Luigi Sturzo e del ruolo dello scudocrociato nella politica contemporanea. L’appuntamento mira a riflettere sui valori storici e morali che ancora oggi influenzano il percorso politico e culturale del nostro paese. Un momento di confronto per approfondire il significato di questi simboli nel contesto attuale.
L’eredità politica, culturale e morale di don Luigi Sturzo e il valore storico dello scudocrociato tornano al centro del dibattito pubblico grazie all’incontro promosso dall’Udc, in programma sabato 17 gennaio 2026, alle 16,30, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo. L’iniziativa, dal titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Pomezia, via Don Luigi Sturzo: l’ex campetto rinasce come polo sportivo e spazio giovani
Leggi anche: Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita
Sabato 17 l’Udc a Palermo: l’eredità di Don Luigi Sturzo e lo scudocrociato come bussola della politica contemporanea - L’eredità politica, culturale e morale di Don Luigi Sturzo e il valore storico dello scudocrociato tornano al centro del dibattito pubblico grazie all’incontro promosso dall’Unione di Centro, in progr ... blogsicilia.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.