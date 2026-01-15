L' eredità di don Sturzo e lo scudocrociato come bussola della politica contemporanea | l' Udc si riunisce a Palermo

L’Udc organizza un incontro a Palermo il 17 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace, per discutere dell’eredità di don Luigi Sturzo e del ruolo dello scudocrociato nella politica contemporanea. L’appuntamento mira a riflettere sui valori storici e morali che ancora oggi influenzano il percorso politico e culturale del nostro paese. Un momento di confronto per approfondire il significato di questi simboli nel contesto attuale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.