L’enciclopedia finita nella Rete La sfida di Wikipedia 25 anni dopo

Da oltre 25 anni, Wikipedia rappresenta un punto di riferimento per l’accesso rapido e gratuito alle informazioni. Sebbene le enciclopedie cartacee conservino il loro valore, sempre più persone si rivolgono alla versione online per risposte immediate e aggiornate. Questa evoluzione ha rivoluzionato il modo di cercare e condividere sapere, rendendo l’enciclopedia collettiva uno strumento essenziale nel mondo digitale di oggi.

di Alberto Mattioli Chi non l'ha mai cliccata scagli la prima pietra. Perché va benissimo avere sugli scaffali tutta la Treccani o l'Encyclopedia Britannica, stanno molto bene nelle call e nei collegamenti televisivi, ma quando hai bisogno della data esatta dell'attentato di Sarajevo o della formula chimica dell'azoto nessuno compulsa i volumoni: googla su Wikipedia. Eh sì, l'"enciclopedia libera, partecipativa e gratuita" celebra i suoi primi 25 anni, le nozze d'argento con il sapere, un quarto di secolo di libero clic in libera rete. L'idea venne ai soliti genietti riconosciuti, Jimmy Wales e Larry Sanger, e il 15 gennaio 2001 apparve sul web l'edizione in inglese (il debutto della prima pagina in quella oscura lingua oggi parlata male e scritta peggio da sessanta milioni di analfabeti di ritorno, insomma l'italiano, risale all'11 maggio dello stesso anno).

