LEGO NINJAGO Destiny’s Bounty Adventures asmodee presenta il nuovo gioco da tavolo
LEGO Group e asmodee annunciano il loro terzo gioco da tavolo realizzato in collaborazione: LEGO NINJAGO Destiny’s Bounty Adventures. Destiny’s Bounty Adventures è un gioco da tavolo collaborativo per tutta la famiglia, in cui voi e i vostri compagni Ninja vivrete avventure emozionanti affrontando serpenti, pirati. e persino un postino confuso. Nel gioco, i Criminali stanno attaccando il grande Vascello del Destino, e i Ninja devono difenderlo! Per sconfiggere i Criminali, dovrete sbloccare il vostro potenziale Ninja, migliorando le vostre abilità e collaborando con gli altri Ninja grazie alle vostre capacità uniche, per sventare i piani dei Criminali e impedire loro di conquistare la nave. 🔗 Leggi su Game-experience.it
