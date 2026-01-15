Leeds United in arrivo Buonanotte! Addio anticipato al Chelsea e visite mediche immediate | c’è l’ok del Brighton
Leeds United si prepara a ufficializzare l'acquisto di Buonanotte, che lascia il Chelsea con una soluzione anticipata. Il giocatore ha già superato le visite mediche e l’accordo con il Brighton è stato confermato. La trattativa si conclude così, permettendo a Leeds di rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.
. I dettagli del trasferimento Le strade di Facundo Buonanotte e del Chelsea si separano anticipatamente. Il talentuoso trequartista argentino classe 2004 è pronto a diventare un nuovo giocatore del Leeds United, in un’operazione lampo che ridisegna gli equilibri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
