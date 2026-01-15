Leeds-Fulham sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Leeds e Fulham si preparano a affrontarsi nel match di campionato in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00. Entrambe le squadre hanno recentemente superato con successo il FA Cup, e ora si concentrano sulla Premier League. Fulham, nelle ultime sei giornate, ha raccolto 14 punti e si trova al nono posto in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Leeds e Fulham hanno appena passato il turno in FA Cup, rispettivamente battendo 3-1 il Derby in trasferta e, con lo stesso punteggio, il Middlesbrough in casa, e ora tornano in campionato con i Cottagers che zitti zitti nelle ultime sei giornate hanno conquistato 14 punti che li hanno proiettati al nono posto in classifica.

Pronostico Leeds-Fulham: il conto si ferma a 4 - Fulham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Liverpool frena con il Leeds: Chiesa in campo 17’. City-Sunderland 0-0: Guardiola a -4 dall'Arsenal - Le 'Eagles' interrompono la striscia di sconfitte con un pareggio ... tuttosport.com

"Reduce da due pareggi deludenti contro Leeds e Fulham, il Liverpool non va oltre lo 0-0 anche con l’Arsenal." Gianluca Pusterla #ARSLIV | #OLSCItaly - facebook.com facebook

