Le stelle Michelin non si restituiscono e forse non servono più

Ogni tanto si torna a parlare di ristoranti che “restituiscono” le stelle Michelin, spesso con motivazioni legate a desideri di maggiore autonomia o sostenibilità. Questa scelta, pur simbolica, rappresenta un gesto di distacco rispetto alle logiche delle guide, evidenziando un’attenzione crescente verso valori come la libertà e l’essenziale. Un fenomeno che invita a riflettere sul ruolo e sul significato delle stelle nel contesto della gastronomia contemporanea.

La notizia arriva ciclicamente, con toni sempre simili. Un ristorante decide di “restituire la stella Michelin”, dichiara di non voler più lavorare per le guide, rivendica libertà, sostenibilità, ritorno all’essenziale. È successo di nuovo, nelle scorse settimane, con l’annuncio della Coldana di Lodi. Ed è successo molte altre volte negli ultimi anni. Il problema è che, nella maggior parte dei casi, la formula è sbagliata. Perché una stella Michelin, tecnicamente, non si può restituire. Per capire di cosa stiamo parlando, però, bisogna fare un passo indietro. E tornare a chi, per primo, fece davvero un gesto radicale, che poteva permettersi di fare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La Coldana di Lodi, il ristorante che rinuncia alla stella Michelin: «Basta effetti speciali: da noi si viene per mangiare, non per capire. Prezzi chiari e piatti leggibili» - I titolari, Alessandro Ferrandi e Fabrizio Ferrari, hanno inviato una lettera alla guida: «Quel modello di ristorazione non ci rispecchia più. msn.com