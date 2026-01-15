Le rocambolesche avventure dell’orso nicola del ragnetto eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo

Da parmatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le avventure di Nicola, l’orso, Eugenio, il ragnetto, e il moscerino curioso raccontano di amicizia e solidarietà. Ambientate in una casa condivisa, queste storie mostrano come creature diverse possano prenderci cura l’una dell’altra, attraverso momenti di dialogo e scoperta. Un racconto semplice e sincero, adatto a bambini, che invita alla riflessione sui valori dell’empatia e dell’aiuto reciproco.

di Compagnia Arione de Falcocon Alberto Branca, Annalisa Arione, Dario de Falcoin collaborazione con Annalisa Cimamusiche di Enrico MessinaCosa ci fanno un enorme orso e un colorato ragnetto nella stessa casa? Semplice, si prendono cura l’uno dell’altro! Tra una chiacchiera prima di addormentarsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: L'Aquila, primo orso ripreso nella Riserva del Salviano: le immagini dell'animale che esplora il suo territorio

Leggi anche: VIDEO Valter Cirillo: "Le avventure di Geronimo Stilton per avvicinare i bambini al mondo dei Vigili del fuoco"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

rocambolesche avventure dell8217orso nicolaLe rocambolesche avventure dell’orso nicola, del ragnetto eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo - Tra una chiacchiera prima di addormentarsi e una deliziosa cena cucinata insieme, en ... parmatoday.it

Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici - All'interno della 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival» in programma anche «Sguardi all'insù», percorso dedicato ai più piccoli. ecodibergamo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.