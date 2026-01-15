Le rocambolesche avventure dell’orso nicola del ragnetto eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo
Le avventure di Nicola, l’orso, Eugenio, il ragnetto, e il moscerino curioso raccontano di amicizia e solidarietà. Ambientate in una casa condivisa, queste storie mostrano come creature diverse possano prenderci cura l’una dell’altra, attraverso momenti di dialogo e scoperta. Un racconto semplice e sincero, adatto a bambini, che invita alla riflessione sui valori dell’empatia e dell’aiuto reciproco.
di Compagnia Arione de Falcocon Alberto Branca, Annalisa Arione, Dario de Falcoin collaborazione con Annalisa Cimamusiche di Enrico MessinaCosa ci fanno un enorme orso e un colorato ragnetto nella stessa casa? Semplice, si prendono cura l'uno dell'altro! Tra una chiacchiera prima di addormentarsi.
