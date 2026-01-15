Le rocambolesche avventure dell’orso nicola del ragnetto eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo

Le avventure di Nicola, l’orso, Eugenio, il ragnetto, e il moscerino curioso raccontano di amicizia e solidarietà. Ambientate in una casa condivisa, queste storie mostrano come creature diverse possano prenderci cura l’una dell’altra, attraverso momenti di dialogo e scoperta. Un racconto semplice e sincero, adatto a bambini, che invita alla riflessione sui valori dell’empatia e dell’aiuto reciproco.

Le rocambolesche avventure dell'orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici - All'interno della 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival» in programma anche «Sguardi all'insù», percorso dedicato ai più piccoli.

La maestria del regista Vito Rago, ancora una volta, ha dato vita ad uno spettacolo complesso e davvero emozionate, lo spettatore ha ripercorso i momenti e letture scolastiche del romanzo storico per eccellenza e le rocambolesche avventure dei due protago facebook

