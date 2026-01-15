Le previsioni meteo di oggi, 15 gennaio, ad Avellino indicano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi durante tutta la giornata. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni atmosferiche stabili. È una giornata caratterizzata da nuvolosità moderata, ideale per attività all'aperto senza rischi di pioggia.

A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2599m. I venti saranno al mattino assenti, al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

