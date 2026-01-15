Le previsioni meteo di oggi 15 gennaio ad Avellino
Le previsioni meteo di oggi, 15 gennaio, ad Avellino indicano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi durante tutta la giornata. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni atmosferiche stabili. È una giornata caratterizzata da nuvolosità moderata, ideale per attività all'aperto senza rischi di pioggia.
A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2599m. I venti saranno al mattino assenti, al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
