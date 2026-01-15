Le previsioni meteo di oggi 15 gennaio ad Avellino

Da avellinotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo di oggi, 15 gennaio, ad Avellino indicano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi durante tutta la giornata. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni atmosferiche stabili. È una giornata caratterizzata da nuvolosità moderata, ideale per attività all'aperto senza rischi di pioggia.

A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2599m. I venti saranno al mattino assenti, al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Le previsioni meteo di oggi 15 dicembre ad Avellino

Leggi anche: Le previsioni meteo di oggi 5 gennaio ad Avellino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo TOSCANA Video: previsioni aggiornate; Meteo Italia 14 e 15 gennaio 2026: le previsioni per oggi e domani; Previsioni Meteo, oggi al Sud il giorno più freddo dell’anno: temperature da brividi nel Salento. Ma ora, in tre giorni aumento termico di +15°C!; Le Previsioni Meteo di domani 15 Gennaio 2026.

previsioni meteo oggi 15Meteo, 15 gennaio con nubi e poche piogge: le previsioni - Cieli ancora grigi al Nord e settore tirrenico, maggiori schiarite altrove. meteo.it

previsioni meteo oggi 15Meteo Cagliari: oggi nubi sparse, Venerdì 16 pioggia debole, Sabato 17 nubi sparse - Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 7°C e massima di 15°C ... ilmeteo.it

previsioni meteo oggi 15Meteo, 15-16 gennaio con correnti umide sull'Italia: le previsioni - Altrove cielo da nuvoloso a coperto, con locali deboli piogge o pioviggini tra Liguria centro- meteo.it

Colata polare 5-8 gennaio: neve fino quote molto basse

Video Colata polare 5-8 gennaio: neve fino quote molto basse

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.