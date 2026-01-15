Le pagelle di Napoli – Parma

Da forzazzurri.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le pagelle della partita tra Napoli e Parma, analizzando le prestazioni dei giocatori e offrendo un'istantanea equilibrata di quanto avvenuto sul campo. Un approfondimento che permette di comprendere l’andamento della gara, senza eccessi emotivi o giudizi affrettati, concentrandosi sui singoli contributi e sull’andamento complessivo della partita.

•MILINKOVIC-SAVIC 6 – Spettatore non pagante. Il Parma non è venuto a Napoli per vincere, probabilmente •DI LORENZO 6 – Sempre prezioso, pure in una . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

le pagelle di napoli 8211 parma

© Forzazzurri.net - Le pagelle di Napoli – Parma

Leggi anche: Napoli-Parma, le pagelle: McTominay prova a suonare la carica

Leggi anche: Pagelle Lecce Parma, i giornali non perdonano: 4.5 per questi due giocatori! Le pagelle con TOP e FLOP

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli-Parma 0-0 pagelle – Torna il virus della pareggite torna il Politano fumoso torna l’arbitro Fabbri.

pagelle napoli 8211 parmaNapoli-Parma 0-0 LE PAGELLE | Rinaldi, debutto da sogno e Keita è un mastino - Prova di grande applicazione da parte di tutti: spiccano il portiere e il belga, ma anche Troilo è stato protagonista di una buona partita ... parmatoday.it

pagelle napoli 8211 parmaPAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 0-0: non è la Champions, ma Conte di mercoledì non riesce proprio a vincere - Parma, il racconto della partita del Maradona per recuperare quella saltata a causa della Supercoppa. calciomercato.it

pagelle napoli 8211 parmaLe pagelle di Napoli-Parma, i voti: i top e i flop del match del Maradona - Dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter il Napoli torna in campo e sfida il Parma al Maradona. ilmattino.it

Le pagelle di Napoli-Parma, i voti: i top e i flop del match del Maradona

Video Le pagelle di Napoli-Parma, i voti: i top e i flop del match del Maradona

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.