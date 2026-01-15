Le lacrime dell’influencer | Mi riprendo la mia vita Grazie a tutti i follower

Dopo la lettura della sentenza a porte chiuse, Chiara Ferragni si è mostrata visibilmente emozionata, lasciando trasparire un momento di sollievo. La influencer ha condiviso con i suoi follower un messaggio di gratitudine, affermando di voler riprendere in mano la propria vita. Un episodio che ha suscitato attenzione e riflessioni sulla figura pubblica e le sfide personali che affronta quotidianamente.

Alla lettura delle sentenza (avvenuta a porte chiuse) Chiara Ferragni, si scioglie in un pianto liberatorio. Poi, con calma, e ancora con gli occhi lucidi, accanto ai suoi due legali e al team di quattro esperti di comunicazione che la accompagnano, apre la porta dell'aula al terzo piano di Palazzo di giustizia e, per la prima volta dall'inizio del processo, non si nega alle telecamere. Lo fa per ringraziare tutti, mostrando il suo lato più gentile, fragile ed umano, lontano dalla star tutta e solo immagine a cui ci aveva abituati. "È finito un incubo, sono passati due anni nel corso dei quali non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni e di questo procedimento.

Pandoro Gate @chiaraferragni assolta dall’accusa di truffa. Dopo la lettura della sentenza all’uscita dal Tribunale di Milano, l’influencer in lacrime ha dichiarato: “Sono felicissima, sono sollevata perché è la fine di un incubo. Ho telefonato subito a mia mam facebook

Pandoro Gate, l’improcedibilità salva Chiara Ferragni: assolti l’influencer e il suo ex braccio destro. Lei in lacrime: “La fine di un incubo” x.com

