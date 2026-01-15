Le lacrime della madre di Nada Cella | Finisce un incubo

Da ilsecoloxix.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvana Smaniotto, madre di Nada Cella, ha atteso con trepidazione la sentenza del processo, vivendo in casa a Chiavari con Antonella Delfino Pesce. Con serenità, ha dichiarato di aver pregato affinché si arrivasse a questo momento, definendolo la conclusione di un lungo incubo. La sentenza rappresenta per lei una svolta importante, portando finalmente chiarezza e speranza per il futuro.

Silvana Smaniotto ha atteso la sentenza nella casa di Chiavari con Antonella Delfino Pesce: «Avevo chiesto al Signore di arrivare sino a questo giorno». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Leggi anche: Delitto di Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco”

