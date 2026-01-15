Le lacrime della madre di Nada Cella | Finisce un incubo

Silvana Smaniotto, madre di Nada Cella, ha atteso con trepidazione la sentenza del processo, vivendo in casa a Chiavari con Antonella Delfino Pesce. Con serenità, ha dichiarato di aver pregato affinché si arrivasse a questo momento, definendolo la conclusione di un lungo incubo. La sentenza rappresenta per lei una svolta importante, portando finalmente chiarezza e speranza per il futuro.

Omicidio Cella, criminologa 'credo che esista ancora la giustizia' - "Siamo qui perché è morta Nada, non è una questione di felicità, ma qualcuno crede ancora che esista la giustizia, io non mi aspettavo la sentenza di condanna, neanche Silvana". msn.com

Nada Cella, una testimonianza cambia tutto: «Annalucia Cecere era lì, addio alibi». La sorella Daniela in lacrime - La testimonianza di Piano riapre interrogativi che erano rimasti sepolti, offrendo nuovi spunti su una fase dell’indagine che all’epoca fu rapidamente accantonata per concentrarsi sulla pista Soracco, ... leggo.it

Morte intossicate, lacrime e palloncini per l'addio a madre e figlia. Commozione a Pietracatella. I compagni di scuola, 'vivi ancora in noi'. #ANSA facebook

Morte intossicate, lacrime e palloncini per l'addio a madre e figlia. Commozione a Pietracatella. I compagni di scuola, 'vivi ancora in noi'. #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.