Le lacrime della madre di Nada Cella | Finisce un incubo

Silvana Smaniotto, madre di Nada Cella, ha atteso con trepidazione la sentenza nel suo domicilio di Chiavari, accompagnata da Antonella Delfino Pesce. Dopo un lungo periodo di sofferenza, ha condiviso di aver pregato affinché si arrivasse fino a questo momento, segnato dalla fine di un incubo. La decisione rappresenta per lei un passo importante verso la chiusura di un doloroso capitolo.

Silvana Smaniotto ha atteso la sentenza nella casa di Chiavari con Antonella Delfino Pesce: «Avevo chiesto al Signore di arrivare sino a questo giorno».

Nada Cella, la cugina dopo la sentenza: «Sua madre ha pianto, non se lo aspettava». Condannata per l'omicidio Anna Lucia Cecere VIDEO - La soddisfazione è quella di avere avuto una corte che ha riconosciuto la responsabilità di questo omicidio. ilgazzettino.it

Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella a Chiavari, la madre scoppia in lacrime - A quasi 30 anni dall'omicidio di Nada Cella, Anna Lucia Cecere è stata condannata per aver ucciso la ragazza nello studio di commercialista dove lavorava ... virgilio.it

