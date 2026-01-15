Le frasi mitiche di Sandro Munari

Le citazioni di Sandro Munari offrono uno sguardo autentico e riflessivo sul mondo dei rally. Pilota di grande talento e figura rispettata, Munari ha saputo condividere con sincerità le sue esperienze, trasmettendo passione e competenza. Le sue parole sono un patrimonio che permette di comprendere meglio la storia e l’anima di questo sport, attraverso un linguaggio semplice e diretto.

