Le forze politiche di maggioranza in presidio davanti al carcere dopo il diniego al Consiglio

Le forze di maggioranza si sono riunite davanti al carcere Sant’Anna in risposta al diniego del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) di consentire lo svolgimento del consiglio comunale all’interno della struttura. La seduta, prevista inizialmente per oggi e successivamente rinviata, ha suscitato una presa di posizione da parte delle forze politiche, che hanno deciso di presidiare l’area in segno di protesta.

Dopo il diniego del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) allo svolgimento di una seduta del consiglio comunale all'interno del Carcere Sant’Anna - prevista per la giornata di oggi, poi rinviata solo nelle scorse ore - le forze di maggioranza hanno deciso di svolgere un presidio proprio davanti al penitenziario Alle ore 14 i rappresentanti di Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimeno 5 Stelle hanno simbolicamente esposto uno striscione davanti al piazzale del Sant'Anna. "Abbiamo comunque scelto di essere qua oggi, non tanto per protestare contro un 'no' che comunque è stato uno sgarbo istituzionale rispetto alla carica più importante e di Modena politica che è il consiglio comunale, ma per dimostrare la vicinanza che comunque questo consiglio ha verso il carcere, verso i detenuti, verso chi vi lavora tutti i giorni, chi fa volontariato",ha spiegato il capogruppo Pd Diego Lenzini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Fondi ad Hamas: 200 persone al presidio davanti al carcere di Marassi in solidarietà a Mohammad Hannoun Leggi anche: Roberto Fico incontra le forze politiche e civiche della maggioranza per definire le priorità programmatiche Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strade sicure, maggioranza divisa sui militari nelle città: la Lega parte al contrattacco; Crosetto e il dietrofront tattico su Strade Sicure: l’Esercito resta in trincea urbana finché non arriveranno i Carabinieri. Rocca, da vertice maggioranza coesa pronto a ricandidarmi - Si è svolto oggi, presso Villa Mondragone a Monte Porzio Catone, il vertice di maggioranza regionale convocato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in occasione dei mille giorni di ... ansa.it Dal 16 al 18 gennaio 2026 il Centro studi Ti Amo Sicilia chiama a raccolta amministratori, accademici e forze politiche. Un appuntamento che punta a ridefinire scenari, equilibri e prospettive dell’Isola... facebook Leggo di gente e forze politiche che anelano alla mancata #flotilla italiana in #Iran o addirittura a #Teheran Ma dove minchia erano quando c’era lezione di geografia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.