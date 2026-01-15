Le filiere professionali Da logistica a energia | debuttano 57 percorsi

A partire dall’anno scolastico 2026/27, la Lombardia introduce 57 nuovi percorsi nelle sue filiere formative, rivolti a settori come logistica, energia, meccanica, meccatronica, informatica e agroalimentare. Questi percorsi mirano a offrire opportunità di formazione specializzata, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e promuovendo lo sviluppo di competenze tecniche e professionali in diversi comparti economici.

Guardano alla meccanica, alla meccatronica e all'energia, ma anche all'informatica, alla logistica e al settore agroalimentare: sono 57 i nuovi percorsi attivati nelle filiere formative della Lombardia per l'anno scolastico 202627. L'obiettivo è rafforzare l'integrazione tra istruzione e sistema produttivo. "È stata definita l'attivazione delle filiere formative in Lombardia, esito di un articolato lavoro di progettazione e coordinamento, che ha coinvolto il sistema dell'istruzione, della formazione e gli attori istituzionali competenti – spiegano dall'Ufficio scolastico regionale, diretto da Luciana Volta –.

24 gennaio – ore 10.30 Vi aspettiamo alla presentazione delle Filiere formative 4+2: - Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio - Design industriale e arti visive Due percorsi innovativi che uniscono scuola, ITS Academy e imprese, pe facebook

