Le diagnosi? Le suggerisce l’intelligenza artificiale Nuova piattaforma per i medici di famiglia via alla sperimentazione

Una nuova piattaforma sperimentale permette ai medici di famiglia di utilizzare l’intelligenza artificiale per supportare le diagnosi. Questa innovazione, sviluppata e testata a Perugia, mira a migliorare l’assistenza sanitaria attraverso strumenti tecnologici avanzati, offrendo ai professionisti un aiuto concreto nelle decisioni cliniche quotidiane. Un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e aggiornato, in linea con le sfide moderne della medicina.

Perugia, 15 gennaio 2026 – Assistere i pazienti con l'aiuto dell' intelligenza artificiale. Non è più un film di fantascienza, ma realtà. Almeno in Umbria, e almeno per quanto riguarda 165 medici di famiglia, che per 12 mesi utilizzeranno una piattaforma Ia sviluppata da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, chiamata Mia, che supporterà i professionisti nell'assistenza primaria, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure e rendere più efficiente l'assistenza territoriale. Quei ragazzi che scappano dall'Italia. Gabriele, 24 anni: "Da noi stage a 500 euro, ora ho un indeterminato a Vienna" L'utilizzo della piattaforma per i medici.

