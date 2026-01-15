Le attività Taniche in negozio Oppure il caffè con le cialde
Le attività Taniche in negozio offrono soluzioni pratiche per le esigenze quotidiane, come il rifornimento di prodotti per la casa. Oppure, per una pausa semplice e immediata, c’è il caffè con le cialde, ideale per iniziare la giornata con comodità. Ieri mattina, alcuni hanno dovuto rinunciare a una doccia calda o a una tazza di tè, scoprendo solo sul posto problemi inattesi.
Ieri mattina c’era chi, a casa, non si è potuto fare una doccia prima di uscire o non ha potuto bere un tè caldo e chi invece ha scoperto la brutta sorpresa solo una volta arrivato sul posto di lavoro. E in questo caso molti ravennati, mentre gli operai erano all’opera per ripristinare il servizio, hanno cercato soluzioni alla mancanza di acqua corrente per non perdere un’intera mattinata. Commercianti, ristoratori, baristi e parrucchieri hanno rischiato di vedere compromessa mezza giornata di lavoro: niente caffè, niente lavaggio dei capelli, niente acqua per la lavastoviglie. Molti commercianti non hanno perso tempo, trovando le più disparate soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
