Le attività Taniche in negozio Oppure il caffè con le cialde

Ieri mattina c’era chi, a casa, non si è potuto fare una doccia prima di uscire o non ha potuto bere un tè caldo e chi invece ha scoperto la brutta sorpresa solo una volta arrivato sul posto di lavoro. E in questo caso molti ravennati, mentre gli operai erano all’opera per ripristinare il servizio, hanno cercato soluzioni alla mancanza di acqua corrente per non perdere un’intera mattinata. Commercianti, ristoratori, baristi e parrucchieri hanno rischiato di vedere compromessa mezza giornata di lavoro: niente caffè, niente lavaggio dei capelli, niente acqua per la lavastoviglie. Molti commercianti non hanno perso tempo, trovando le più disparate soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

