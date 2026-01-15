Le ambizioni della Cina in Groenlandia e il grande gioco dell’Artico

Le ambizioni della Cina in Groenlandia rappresentano un elemento chiave nel più ampio contesto strategico dell’Artico. Con interessi crescenti nelle risorse naturali e nelle rotte commerciali, le potenze mondiali rafforzano la loro presenza nella regione. In questo scenario, gli Stati Uniti e altri Paesi contribuiscono a definire un equilibrio complesso, in cui la Groenlandia assume un ruolo centrale nel grande gioco delle risorse e della sicurezza nel Nord del pianeta.

«Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia». I messaggi di Donald Trump su Truth Social hanno sempre un tono perentorio e aggressivo, soprattutto quando si parla di sicurezza o risorse minerarie. Nell’ultimo anno, l’isola artica è diventata il centro della competizione globale tra grandi potenze. Infatti il messaggio di Trump sembra indirizzato alla Cina e alla Russia, più che al governo della Groenlandia. Nella visione manichea del presidente statunitense, siamo già a un bivio storico: o Washington metterà la sua bandiera sulla Groenlandia o lo faranno Pechino e Mosca. «Qualsiasi cosa che non sia l’acquisizione della Groenlandia sarebbe inaccettabile», ha detto ancora il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le ambizioni della Cina in Groenlandia, e il grande gioco dell’Artico Leggi anche: Il risiko Artico tra rotte marine e giacimenti: così Trump sfida la Cina in Groenlandia Leggi anche: La Nato rafforza le attività nell’Artico: «Cresce la minaccia di Russia e Cina». Media: «Regno Unito e Ue pronti a inviare soldati in Groenlandia» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Via della seta polare | Le ambizioni della Cina in Groenlandia, e il grande gioco dell’Artico; Groenlandia, ma perché Trump insiste? Materie prime, la rotta artica (e l'Europa): ecco a cosa puntano gli Usa; I piani di guerra di Trump per annettere la Groenlandia; Grönland: Chinas scharfe Warnung an die USA – Eskaliert der Streit um die „Polare Seidenstraße“?. Trump inventa minacce inesistenti per giustificare le mire sulla Groenlandia: una manipolazione inquietante - Donald Trump afferma che "dobbiamo prendere la Groenlandia prima di Russia o Cina" creando una minaccia inesistente ... ilfattoquotidiano.it

Trump vuole il controllo della Groenlandia: è scontro con la Cina - Le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia provocano reazioni da Cina. tag24.it

Groenlandia, posizione strategica e ricchezze naturali: perché a Trump interessa tanto? - Tra ghiacci e radar, risorse naturali e rotte artiche, capire la Groenlandia significa guardare al futuro. ildemocratico.com

Why the US May Be “Forced” to Take Greenland: Trump’s Strategic Plan Explained

Trump arresta Maduro e toglie il petrolio venezuelano alla Cina. L’Europa dovrebbe sfruttare lo scontro Washington-Pechino e ritagliarsi un suo spazio. Approfondiamo: https://www.ilsussidiario.net/news/venezuela-e-cina-lo-sgambetto-di-trump-alle-ambizioni facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.