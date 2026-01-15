Lazio Cataldi racconta | Pioli Inzaghi e Sarri sono stati tre allenatori importanti Sul paragone Kean Immobile…

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, riflette sui suoi allenatori e sui compagni di squadra, evidenziando l'importanza di figure come Pioli, Inzaghi, Sarri e Mihajlovic. Attraverso le sue parole, si comprende il valore di allenatori e giocatori che hanno lasciato un segno nel club, sottolineando come la crescita della squadra sia sempre stata supportata da figure di grande personalità e professionalità.

Lazio, Cataldi svela: «Mihajlovic? La Lazio ha avuto oltre a grandi giocatori anche grandi uomini con personalità» Danilo Cataldi continua a rappresentare una delle certezze della Lazio di Maurizio Sarri. In un'intervista esclusiva rilasciata a Lazio Style Channel TV, il centrocampista ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera e condiviso riflessioni personali sul suo

