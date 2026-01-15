Lazio | assessore Ambiente piu’ tutela e gestione efficiente risorse idriche in aree industriali

L’assessore all’Ambiente del Lazio ha presentato una proposta di legge, approvata oggi dalla giunta regionale, volta a rafforzare la tutela e migliorare la gestione delle risorse idriche nelle aree industriali della regione. L’obiettivo è garantire un utilizzo più efficiente delle risorse idriche, favorendo uno sviluppo sostenibile e responsabile in ambito industriale.

Una maggiore tutela e una gestione più efficiente delle risorse idriche nelle aree industriali del Lazio sono al centro della proposta di legge collegata alla manovra, che è stata approvata oggi dalla giunta regionale. Con questo provvedimento, "aggiungiamo importanti modifiche normative per proseguire nella direzione di coniugare la tutela ambientale con il sostegno allo sviluppo economico e industriale", ha dichiarato l'assessore all'Ambiente e al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Prevediamo infatti che le richieste di concessioni per piccole derivazioni d'acqua nelle aree di competenza del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale debbano essere presentate esclusivamente al Consorzio stesso.

