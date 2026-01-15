L' azienda taglia le ore ai lavoratori | il Tribunale la condanna

Un’azienda è stata condannata dal Tribunale per aver ridotto arbitrariamente le ore di lavoro dei dipendenti, nonostante non fosse stato richiesto dal committente. I lavoratori, sostenuti dai sindacati, hanno contestato questa decisione, ottenendo due pronunce favorevoli in sede giudiziaria. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle normative sul lavoro e dei diritti dei dipendenti in ambito contrattuale.

L'azienda riduce l'orario di lavoro (nonostante non fosse richiesto dal committente), i lavoratori si rivolgono ai sindacati e il giudice, per due volte, dà ragione ai dipendenti. Una vicenda molto particolare quella che vede al centro la Sicuritalia Multiservice che si occupa delle pulizie all'ospedale San Gerardo di Monza. La Corte d'Appello di Milano ha dato ragione alla Filcams Cgil Monza Brianza, dopo che il sindacato aveva già ricevuto una sentenza positiva in primo grado dal Tribunale di Monza. La vicenda risale a otto anni fa, prima della pandemia. Nel 2018 il servizio di pulizie passa in subappalto a Sicuritalia Multiservice.

