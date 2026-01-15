L’azienda è in liquidazione Presidio e preoccupazione | Ricadute su 30 famiglie

L’azienda Capaccioli di Sinalunga si avvicina alla liquidazione, con un percorso di crisi ancora in fase di definizione. La situazione preoccupa le circa 30 famiglie coinvolte, mentre si avvicinano i tempi decisivi per trovare una soluzione. La prossima settimana sarà cruciale per comprendere gli sviluppi e le possibilità di intervento, nel rispetto delle procedure e delle necessità di tutela dei lavoratori e delle imprese locali.

Sinalunga, 15 gennaio 2026 – L' azienda Capaccioli è sull'orlo della messa in liquidazione, a meno di 20 giorni dall'avvio del percorso di composizione negoziata della crisi al tavolo in Regione. La Fiom Cgil manifesta dunque "grande amarezza e preoccupazione per il territorio di Siena, che si troverà ad affrontare un ulteriore buco occupazionale". Appello alle istituzioni e presidio.. Di qui l' appello alle istituzioni, a Confindustria e alla politica affinché venga convocato "un tavolo urgente sulle politiche attive per affrontare questa emergenza e sostenere i lavoratori della Capaccioli in questo momento difficile. Vertenza Capaccioli, svolta negativa. In un incontro urgente con azienda, sindacati e Regione Toscana è emerso che la composizione negoziata della crisi non è più sostenibile. L'azienda di Sinalunga si avvia così verso la liquidazione, mettendo a rischio circ

