L’Ayatollah quotidiano

Da ilfoglio.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’astensione del M5s sulla mozione a sostegno del popolo iraniano ha suscitato diverse riflessioni. In un contesto politico complesso, questa posizione rappresenta un elemento significativo nel panorama italiano. Il Fatto Quotidiano, come di consueto, si inserisce in questa analisi senza enfasi, offrendo una visione equilibrata degli eventi e delle scelte dei vari attori politici.

Il M5s si è astenuto, unico partito, sulla mozione in sostegno del popolo iraniano. Basterebbe questo a qualificarli, e non c’è nulla di strano che il Fatto quotidiano, consentaneo sempre. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217ayatollah quotidiano

© Ilfoglio.it - L’Ayatollah quotidiano

Leggi anche: Ripartire dagli Ayatollah

Leggi anche: L'ultimo capitolo degli Ayatollah

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, l'ayatollah Khamenei sulle proteste: I rivoltosi dovrebbero essere rimessi al loro posto

Video Iran, l'ayatollah Khamenei sulle proteste: I rivoltosi dovrebbero essere rimessi al loro posto

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.