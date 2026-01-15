Lavori sulla linea Napoli Bari via Cancello | treni sospesi per 13 giorni

Da lunedì 2 a domenica 15 febbraio, i treni sulla linea Napoli-Bari via Cancello saranno sospesi per 13 giorni. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà interventi di potenziamento infrastrutturale sulle tratte Napoli-Cancello-Caserta e Cancello-Foggia, finalizzati al miglioramento della rete ferroviaria e al completamento dei lavori sui lotti Napoli-Cancello. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti sui servizi e le eventuali alternative di viaggio.

Da lunedì 2 a domenica 15 febbraio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Napoli - Cancello - Caserta e Cancello - Foggia, propedeutici al completamento dei target di avanzamento sui lotti Napoli – Cancello. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metro Leggi anche: Disagi sulla linea Caserta-Napoli via Cancello per i lavori dell'Alta Velocità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pendolari sanniti, l’altra faccia dell’Alta Velocità: numeri impietosi sulla linea Benevento–Roma; Webuild: contratto per la nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, Lotto 1; Napoli-Bari, il ministero accelera sulla Valle Ufita: per la piattaforma niente Via; Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni. Napoli-Bari, stop ai treni per lavori fino al 15 febbraio - Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa da lunedì 2 febbraio a domenica 15 febbraio tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta e tra le ... irpinia24.it

Napoli Montesanto, stop ai treni della Linea 2 per lavori: stazione chiusa fino ad aprile - Da fine gennaio partiranno importanti interventi di ammodernamento alla stazione di Napoli Montesanto, lungo la Linea 2 di Napoli. agro24.it

Treni, lavori sulla linea Adriatica: modifiche alla circolazione dal 14 al 23 gennaio - Foggia a causa dei lavori di manutenzione e potenziamento strutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, tra Pescara e Foggia ... rainews.it

#Infrastrutture. Interramento linea ferroviaria #Bologna- #Portomaggiore (Fe), iniziati i lavori per la nuova viabilità. Priolo e Campaniello (Comune di Bologna): “Un percorso condiviso per garantire i lavori e limitare i disagi” La #notizia regioneer.it/Infrastruttur x.com

Leggi l'articolo - Lavori e cantieri sulla linea, modifiche alla circolazione tra Santhià e Novara #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #treni facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.