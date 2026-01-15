Il Trust Alluvioni Romagna, creato da professionisti per sostenere le comunità colpite, supporterà finanziariamente il progetto di ricostruzione dell’ex cinema di Traversara, nel comune di Bagnacavallo. Dopo l’alluvione del 19 settembre 2024, questa iniziativa mira a contribuire al recupero e alla riqualificazione di un punto di riferimento locale, favorendo il ripopolamento e il rilancio della zona.

Il Trust Alluvioni Romagna, istituito da un gruppo di professionisti con l’intento di sostenere la popolazione colpita dalle alluvioni in Romagna, supporterà economicamente il progetto di ricostruzione dell’ex cinema di Traversara, nel comune di Bagnacavallo, duramente colpito dall’alluvione del 19 settembre 2024 (raccolti 5.279 euro, che potrebbero essere utilizzati in parte anche per altri interventi). Il progetto nasce dall’incontro tra il Trust e l’associazione “Traversara in Fiore”, che si batte per il recupero di questo edificio del 1948 vincolato dalla Soprintendenza e chiuso dal 1995. L’obiettivo dell’associazione è quello di trasformare l’ex cinema in un centro polifunzionale, con una sala polivalente, cucina, un locale magazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori all’ex cinema a Traversara. L’aiuto del Trust Alluvioni Romagna

Leggi anche: Chi sono gli indagati per le alluvioni di Traversara, Nicolini & co: tutti i nomi

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Trust, Giovedi 11 Dicembre 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’ex cinema di Traversara alluvionato sarà trasformato in un centro polifunzionale - Dopo decenni di chiusura e i gravi danni alluvionali, si apre un nuovo capitolo per l’ ex cinema di Traversara: l’edificio, costruito nel 1948 e vincolato dalla soprintendenza è chiuso dal 1995. ravennaedintorni.it