L’attore Matthew McConaughey brevetta la sua immagine per proteggerla dall’Intelligenza Artificiale

Matthew McConaughey ha depositato presso l’USPTO videoclip della sua immagine e registrazioni audio della sua voce, al fine di proteggerle dall’utilizzo non autorizzato da parte dell’Intelligenza Artificiale. Questa iniziativa mira a tutelare il proprio diritto d’immagine in un contesto in cui le tecnologie digitali avanzano rapidamente, rendendo sempre più urgente la tutela delle identità digitali di personaggi pubblici e privati.

L’attore americano Matthew McConaughey ha depositato videoclip della sua immagine e registrazioni audio della sua voce presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ( USPTO ). Per proteggerli da un uso improprio da parte di gruppi o piattaforme di intelligenza artificiale (IA). Diversi contenuti audiovisivi sono stati registrati dalla divisione commerciale della Just Keep Livin’ Foundation, creata dall’attore e da sua moglie Camila, come scoperto dall’ AFP nel database dell’ USPTO. Gli attori e l’Intelligenza artificiali. Molti artisti sono preoccupati per l’uso incontrollato della loro immagine tramite l’IA generativa dall’arrivo di ChatGPT. 🔗 Leggi su Open.online

