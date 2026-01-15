L’attacco politico di Casali FdI | Mira a spodestare il governo

Recenti dichiarazioni di Casali di Fratelli d’Italia hanno attirato attenzione, accusando alcune sigle sindacali di tentare di spodestare il governo. Nella nostra Cesena, si evidenzia una crescente attività politica da parte di alcune organizzazioni sindacali, che sta suscitando discussioni nel contesto locale. Questi sviluppi rappresentano un punto di attenzione nel panorama politico e sociale della città.

"Non è passata inosservata, anche nella nostra Cesena, una certa iperattività politica da parte di alcune sigle sindacali (una in particolare)". A metterlo in luce è il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia Marco Casali, che senza nominarla si riferisce alla Cgil presente anche nel territorio a varie manifestazioni di piazza di carattere politico, come quella contro l'intervento degli stati Uniti in Venezuela con la cattura del presidente despota. "La politica ha bisogno di corpi intermedi forti, riconoscibili e soprattutto coerenti con i propri principi valoriali – afferma Casali –. Ha bisogno di sindacati capaci di rappresentare davvero il lavoro e i lavoratori, non di interpretazioni ondivaghe, talvolta strumentali, che rischiano di smarrire la propria funzione originaria".

Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): "Inaccettabile" - Una manifestazione pro Palestina andata in scena ieri pomeriggio lungo la via Emilia con tanto di impianti di amplificazione su carri trainati da trattori ha mandato in tilt il traffico e suscitato ... ilrestodelcarlino.it

