L' assurdo caso di Bertolotti | spende per quotarsi in Borsa molto di più di quanto incassa e zero scambi

Il caso di Bertolotti evidenzia una situazione unica: dopo il debutto in borsa nel marzo 2024, la società di Figline e Incisa Valdarno sarà delistata a febbraio 2026, senza aver mai registrato scambi di mercato. Un esempio di come le spese per la quotazione possano superare di gran lunga i benefici attesi, lasciando spazio a riflessioni sulla reale utilità di tali operazioni per le aziende.

Sbarcata in borsa nel marzo del 2024, la Bertolotti di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) sarà delistata a inizio febbraio del 2026 senza mai aver concluso un giorno di quotazioni. L’azienda meccanica della famiglia Barneschi ha così stabilito un altro record negativo nel disastrato mercato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

