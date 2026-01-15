Lascia moglie e figli senza nulla | condannato per violazione degli obblighi di sostentamento

Un uomo di 57 anni è stato condannato dal Tribunale di Perugia a una multa di 400 euro per aver omesso il pagamento del mantenimento dei figli e della moglie. La sentenza si basa sulla violazione degli obblighi di sostentamento, evidenziando l’importanza del rispetto delle obbligazioni familiari previste dalla legge. La vicenda sottolinea le conseguenze legali di inadempienze in ambito di supporto familiare.

L'imputato era accusato di essersi sottratto "all'obbligo di assistenza morale e materiale inerente alla potestà genitoriale ed alla qualità di coniuge" dei figli e della moglie, "disinteressandosi dei bisogni e dei problemi della famiglia e facendo loro mancare i mezzi di sussistenza, in particolare omettendo di corrispondere il dovuto contributo al loro mantenimento".

