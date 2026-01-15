Lascia l’auto con la figlia dentro ladri la rubano con la bimba il video del salvataggio | Via solo un minuto
Una breve assenza può avere conseguenze imprevedibili. La polizia di Atlanta ha diffuso un video che mostra il rapimento di una bambina, avvenuto mentre i genitori lasciavano l’auto con la figlia a bordo. L’episodio sottolinea l’importanza di non lasciare mai i figli incustoditi, anche per pochi minuti. La pronta azione delle autorità ha permesso di ritrovare la bambina sana e salva.
"Anche se vi allontanate brevemente, prendete le chiavi e portate sempre con voi i vostri figli" ha ricordato la polizia di Atlanta, condividendo il filmato del rapimento della bimba concluso col rinvenimento della piccola sana e salva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
