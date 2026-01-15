Lascia l’auto con la figlia dentro ladri la rubano con la bimba il video del salvataggio | Via solo un minuto

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una breve assenza può avere conseguenze imprevedibili. La polizia di Atlanta ha diffuso un video che mostra il rapimento di una bambina, avvenuto mentre i genitori lasciavano l’auto con la figlia a bordo. L’episodio sottolinea l’importanza di non lasciare mai i figli incustoditi, anche per pochi minuti. La pronta azione delle autorità ha permesso di ritrovare la bambina sana e salva.

"Anche se vi allontanate brevemente, prendete le chiavi e portate sempre con voi i vostri figli" ha ricordato la polizia di Atlanta, condividendo il filmato del rapimento della bimba concluso col rinvenimento della piccola sana e salva. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ladri rubano auto con dentro carrozzina, poi la restituiscono a bimba disabile

Leggi anche: Ladri rubano la Fiat 500L con dentro l'ovetto del bimbo nato 3 settimane fa, l'appello della mamma: «Voglio solo riavere il seggiolino»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.