Lascia l’auto con la figlia dentro ladri la rubano con la bimba il video del salvataggio | Via solo un minuto

Una breve assenza può avere conseguenze imprevedibili. La polizia di Atlanta ha diffuso un video che mostra il rapimento di una bambina, avvenuto mentre i genitori lasciavano l’auto con la figlia a bordo. L’episodio sottolinea l’importanza di non lasciare mai i figli incustoditi, anche per pochi minuti. La pronta azione delle autorità ha permesso di ritrovare la bambina sana e salva.

