In un panorama sportivo sempre più attento alla verifica delle decisioni, l’analisi delle azioni in campo assume un ruolo centrale. La comparazione tra episodi come quello di Mazzocchi e Garlasco evidenzia come il controllo video e la verifica delle decisioni arbitrarie siano diventati parte integrante del calcio moderno, trasformando il VAR in un elemento di garanzia, più che di spettacolo.

L’arbitro fischia, alza un braccio, si porta una mano all’auricolare. I giocatori sanno, fanno capannello ma non s’affannano. L’arbitro fa segno di spostarsi, non c’è niente da vedere qui, circolare. Va al monitor. E sul monitor. ci siamo noi. Noi guardiamo lui, lui guarda noi. La quarta parete è divelta: il Var siamo noi. Noi che col tutone dei Ros di Parma dal divano spolliciamo sui social alla ricerca della pistola fumante: eccolo il millimetro che manca, il mignolo che sfiora, lo step, il foot, il codicillo. L’ascella di Mazzocchi come Garlasco. Nel frattempo la partita continua, ma noi restiamo freezati nell’esame autoptico dell’episodio che ci condizionerà la serata, la giornata, se siamo messi malissimo (come siamo) l’intera settimana corta fino al prossimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ascella di Mazzocchi come Garlasco: ormai non è più calcio, è “CSI Napoli”: il Var siamo noi

Leggi anche: Chi sceglie i frame da usare al VAR per il fuorigioco, come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma

Leggi anche: Lupi (Noi Moderati): "Nostra seconda Assemblea dimostra che ormai siamo una pianta robusta" – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’ascella di Mazzocchi come Garlasco: ormai non è più calcio, è “CSI Napoli”: il Var siamo noi - Siamo i Var del Var: sbugiardare in flagranza di reato gli arbitri cattivi è diventato un sport parallelo e disfuzionale ... ilnapolista.it