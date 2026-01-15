L’ascella di Mazzocchi come Garlasco | ormai non è più calcio è CSI Napoli | il Var siamo noi
In un panorama sportivo sempre più attento alla verifica delle decisioni, l’analisi delle azioni in campo assume un ruolo centrale. La comparazione tra episodi come quello di Mazzocchi e Garlasco evidenzia come il controllo video e la verifica delle decisioni arbitrarie siano diventati parte integrante del calcio moderno, trasformando il VAR in un elemento di garanzia, più che di spettacolo.
L’arbitro fischia, alza un braccio, si porta una mano all’auricolare. I giocatori sanno, fanno capannello ma non s’affannano. L’arbitro fa segno di spostarsi, non c’è niente da vedere qui, circolare. Va al monitor. E sul monitor. ci siamo noi. Noi guardiamo lui, lui guarda noi. La quarta parete è divelta: il Var siamo noi. Noi che col tutone dei Ros di Parma dal divano spolliciamo sui social alla ricerca della pistola fumante: eccolo il millimetro che manca, il mignolo che sfiora, lo step, il foot, il codicillo. L’ascella di Mazzocchi come Garlasco. Nel frattempo la partita continua, ma noi restiamo freezati nell’esame autoptico dell’episodio che ci condizionerà la serata, la giornata, se siamo messi malissimo (come siamo) l’intera settimana corta fino al prossimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Finisce il primo tempo al Maradona. Il Napoli passa in vantaggio in avvio con McTominay, ma si vede annullato il gol per un fuorigioco decisamente opinabile di Mazzocchi, oltre la linea per mezza ascella. Il Parma si limita sostanzialmente a difendere. Nella ri facebook
Il regolamento del gioco del calcio (regola 11) prescrive che "mani e braccia di tutti i calciatori non sono da considerare" al fine di "determinare una posizione di fuorigioco" e che "il limite superiore del braccio coincide con la parte inferiore dell'ascella". E' la ste x.com
