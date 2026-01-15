Lariana chiusa a Blevio per lo smontaggio del ponte Bailey | stop al traffico

La Strada Provinciale Lariana a Blevio sarà chiusa al traffico dalle 22:00 di venerdì 23 gennaio alle 18:00 del giorno successivo, per consentire lo smontaggio del ponte Bailey. La chiusura interessa la zona e può comportare disagi alla circolazione locale. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali indicazioni delle autorità.

Nuova chiusura programmata sulla Strada Provinciale Lariana nel Comune di Blevio. Dalle ore 22.00 di venerdì 23 gennaio alle ore 18.00 di sabato 24 gennaio la circolazione sarà totalmente interdetta in corrispondenza del ponte sul torrente Pertus. Il provvedimento è necessario per consentire le operazioni di smontaggio del ponte Bailey, installato in via provvisoria dopo i gravi eventi alluvionali dello scorso mese di settembre. I lavori di ripristino definitivo e di messa in sicurezza dell'infrastruttura sono infatti stati completati, rendendo possibile la rimozione della struttura temporanea.

CHIUSURA NOTTURNA Programmate gli spostamenti Si informa che la ex S.S. 583 Lariana, nel Comune di Blevio (PK 3+300), sarà chiusa al traffico in orario notturno per lavori sul ponte. Da martedì 23/12 a mercoledì 24/12 dalle ore 22:00 alle o

