Arezzo senza De Col per un mese, mentre Bucchi valuta le strategie anti-Pesaro. Tre i ballottaggi tra i giocatori, uno per reparto, in vista della partita di domani sera a Pesaro. La squadra si prepara con attenzione, cercando le soluzioni migliori in assenza di alcuni titolari. Un impegno importante per mantenere il ritmo e affrontare la sfida con la massima concentrazione.

di Andrea Lorentini Tre ballottaggi, uno per reparto, nell’ che domani sera scenderà in campo a Pesaro. Cristian Bucchi scioglierà le ultime riserve sulla formazione dopo la rifinitura odierna che precede la partenza per le Marche. Nel 4-3-3, ormai consolidato, in difesa sono certi di una maglia Renzi, Righetti e Chiosa, mentre rimane da decidere chi affiancherà il capitano al centro della retroguardia tra Gilli e Coppolaro. Il primo è sempre stato un pilastro assicurando continuità di rendimento e prestazioni, il secondo si è inserito immediatamente nei meccanismi ed è molto più di un’alternativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arezzo senza De Col per un mese. Bucchi studia le mosse anti-Pesaro

