Lara Comi Forza Italia assolta dalle accuse di corruzione e truffa

Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia, è stata assolta dalle accuse di corruzione e truffa nel procedimento relativo al caso Mensa dei Poveri. La corte d'Appello di Milano ha ridotto significativamente la condanna, passando da oltre quattro anni a una pena più lieve. Questa decisione rappresenta una svolta nel processo e chiude un capitolo importante nella vicenda giudiziaria dell'ex parlamentare.

Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso Mensa dei poveri ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all'ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. Nei confronti di Lara Comi la corte ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento equivalente all'aggravante. Dopo la lettura del dispositivo Comi è scoppiata in lacrime “di gioia” come ha sottolineato lei stessa. “Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione a dimostrare l’innocenza per quest’ultimo pezzettino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione e truffa: pena sospesa e 500 euro di multa Leggi anche: Lara Comi assolta: era accusata di corruzione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fabio Testi: «Per Ursula Andress affittai un aereo da 1 milione di lire. Fenech? Dissero che il figlio era mio. Oggi ho una fidanzata di.... Lara Comi, assolta in secondo grado: l'ex eurodeputata di Forza Italia era accusata di corruzione e fatture false - È arrivata oggi la sentenza della corte d'appello di Milano che ha assolto l'ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, dall'accusa di corruzione e ... ilmattino.it

Lara Comi, cade l'accusa di corruzione: ex eurodeputata condannata a un anno in Appello - Cade l'accusa di corruzione "perché il fatto non sussiste" e per l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. adnkronos.com

Lara Comi assolta nel processo d'Appello per corruzione: la sentenza - Cade l'accusa per l'ex europarlamentare di Forza Italia e i giudici della Corte di Milano rideterminano la pena a un anno e 500 euro di multa (pena sospesa), ben inferiore alla condanna a 4 anni e 2 ... tg24.sky.it

Lara Comi (@laracomi.ufficiale) facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.