Lara Comi chat inutilizzabili | niente corruzione e condanna ridotta Lacrime di gioia ho servito il mio Paese
La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la condanna dell’ex europarlamentare Lara Comi nel processo noto come
La Corte d’Appello di Milano, nel processo sul caso chiamato Mensa dei Poveri, ha deciso di ridurre in modo significativo la condanna inflitta in primo grado all’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. La pena è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno con sospensione della pena e una multa di 500 euro. La decisione è arrivata dopo l’assoluzione di Comi dall’accusa di corruzione e da uno degli episodi di truffa contestati. Dopo la lettura del dispositivo, Comi è scoppiata in lacrime: “Le mie, dopo 7 anni, sono lacrime di gioia, perché è stato stabilito oggi che ‘il fatto non sussistè. Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione (per l’unico capo d’imputazione rimasto, ndr ) a dimostrare l’innocenza per quest’ultimo pezzettino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Resta un anno per truffa Ue
Leggi anche: Lara Comi e l’inchiesta “Mensa dei poveri”, cade l’accusa di corruzione: «Dopo 7 anni, lacrime di gioia»
Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Scoppia a piangere: «Lacrime di gioia» - In Appello l’ex europarlamentare FI, che ha rimborsato 500 mila euro a Bruxelles, vede ridotta la condanna in primo grado per i contratti dei collaboratori. milano.corriere.it
Processo "Mensa dei poveri", Lara Comi assolta in Appello dall'accusa di corruzione - La Corte d'Appello di Milano ha assolto Lara Comi dall'accusa di corruzione al termine del processo sul caso "Mensa dei poveri". tg.la7.it
Lara Comi, la madre e Rimborsopoli Ue/ Assunta in Parlamento: “sto restituendo tutto” - Lara Comi, dopo l’arresto di questa mattina per le gravi accuse di tangenti in Regione Lombardia, ha spiegato al suo avvocato che la sua unica preoccupazione è per la salute dei suoi genitori: il ... ilsussidiario.net
Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, la pena scende a 1 anno. Caso Mensa dei Poveri, l'ex europarlamentare in lacrime dopo la sentenza #ANSA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.