La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la condanna dell’ex europarlamentare Lara Comi nel processo noto come

La Corte d’Appello di Milano, nel processo sul caso chiamato Mensa dei Poveri, ha deciso di ridurre in modo significativo la condanna inflitta in primo grado all’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. La pena è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno con sospensione della pena e una multa di 500 euro. La decisione è arrivata dopo l’assoluzione di Comi dall’accusa di corruzione e da uno degli episodi di truffa contestati. Dopo la lettura del dispositivo, Comi è scoppiata in lacrime: “Le mie, dopo 7 anni, sono lacrime di gioia, perché è stato stabilito oggi che ‘il fatto non sussistè. Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione (per l’unico capo d’imputazione rimasto, ndr ) a dimostrare l’innocenza per quest’ultimo pezzettino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lara Comi, chat inutilizzabili: niente corruzione e condanna ridotta. “Lacrime di gioia, ho servito il mio Paese”

Leggi anche: Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Resta un anno per truffa Ue

Leggi anche: Lara Comi e l’inchiesta “Mensa dei poveri”, cade l’accusa di corruzione: «Dopo 7 anni, lacrime di gioia»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Scoppia a piangere: «Lacrime di gioia» - In Appello l’ex europarlamentare FI, che ha rimborsato 500 mila euro a Bruxelles, vede ridotta la condanna in primo grado per i contratti dei collaboratori. milano.corriere.it