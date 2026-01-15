Lara Comi cade l’accusa di corruzione | la condanna per truffa scende a un anno

La Corte d’appello di Milano ha ridotto la condanna di Lara Comi nel procedimento relativo alla “Mensa dei poveri”, passando da una condanna per corruzione a una per truffa di un anno. La decisione influisce sul quadro giudiziario dell’ex europarlamentare di Forza Italia, eliminando l’accusa di corruzione e riformulando il reato contestato.

La Corte d’appello di Milano ridisegna il quadro giudiziario del caso “Mensa dei poveri” e riduce drasticamente la condanna inflitta in primo grado a Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia. Per lei arriva l’assoluzione dall’accusa di corruzione e da un episodio di truffa, con una pena che scende da 4 anni e 2 mesi a un solo anno. La nuova condanna, pari a 1 anno di reclusione, è stata sospesa e accompagnata da una multa di 500 euro, segnando una svolta significativa rispetto alla sentenza di primo grado. Un esito che alleggerisce in modo sostanziale la posizione dell’ex esponente azzurra, al centro di uno dei filoni giudiziari più discussi in Lombardia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: la condanna per truffa scende a un anno Leggi anche: Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Resta un anno per truffa Ue Leggi anche: Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, pena ridotta a un anno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: ex eurodeputata condannata a un anno in Appello - (Adnkronos) – Cade l’accusa di corruzione “perché il fatto non sussiste” e per l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. msn.com

Lara Comi assolta nel processo d'Appello per corruzione: la sentenza - Cade l'accusa per l'ex europarlamentare di Forza Italia e i giudici della Corte di Milano rideterminano la pena a un anno e 500 euro di multa (pena sospesa), ben inferiore alla condanna a 4 anni e 2 ... tg24.sky.it

LARA COMI CONDANNATA A 4 ANNI E 2 MESI SU CASO “MENSA DEI POVERI”/ Eurodeputata: lotterò per la mia innocenza - Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi nell'ambito del maxi processo per il caso "Mensa dei poveri", con oltre 60 persone sul banco degli imputati. ilsussidiario.net

Lara Comi (@laracomi.ufficiale) facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.