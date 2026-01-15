L’Aquila Capitale Cultura 2026 Tutte le strade chiuse e i divieti

In occasione dell'inaugurazione di L'Aquila Capitale Cultura 2026 il 17 gennaio, il Comune ha predisposto misure di sicurezza, tra cui chiusure stradali, divieti di sosta e navette gratuite. Sono stati individuati parcheggi dedicati e sospesi i cantieri per garantire un evento sicuro e ordinato. Queste disposizioni sono state adottate per facilitare l'organizzazione e la partecipazione dell'intera comunità.

L'AQUILA. La città entra ufficialmente nella fase inaugurale di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. In occasione dell'evento di apertura, in programma sabato 17 gennaio, l'Amministrazione comunale ha adottato una serie articolata di ordinanze finalizzate a garantire sicurezza pubblica, gestione dei flussi e regolare svolgimento degli eventi. I provvedimenti riguardano viabilità, parcheggi, servizi di trasporto, spettacoli, cantieri e attività commerciali.

