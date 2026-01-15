L' appartamento va a fuoco | fumo e fiamme impressionanti ferita una persona

Ieri mattina a Chiusa, un incendio ha interessato un appartamento mansardato, causando fumo e fiamme visibili. L’incendio si è verificato intorno alle 9:50, provocando anche una ferita. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo e di mettere in sicurezza la zona. L’incidente ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali, che stanno ancora valutando le cause.

Una mattinata con il fiato sospeso e con lo sguardo rivolto verso l’alto, più precisamente verso la parte superiore di un appartamento mansardato che stava andando a fuoco: è quanto successo ieri, mercoledì 14 gennaio, a Chiusa, con l’allarme del rogo scattato intorno alle 9:50.L’interventoAppena. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Fiamme e fumo da un appartamento, paura in via Cingoli: sul posto vigili del fuoco e 118 Leggi anche: Il furgone va a fuoco: fiamme e fumo in strada La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiamme e fumo nel cuore di Chiusa, rogo in un appartamento mansardato; Incendio in appartamento avvolge il tetto della palazzina: evacuati due anziani; ?? L'appartamento va a fuoco: fumo e fiamme impressionanti, ferita una persona; Incendio in un appartamento, il fumo invade quattro piani dello stabile: evacuate 20 persone. L'appartamento va a fuoco: fumo e fiamme impressionanti, ferita una persona - Una mattinata con il fiato sospeso e con lo sguardo rivolto verso l’alto, più precisamente verso la parte superiore di un appartamento mansardato che stava andando a fuoco: è quanto successo ieri, ... trentotoday.it

Fiamme e fumo nel cuore di Chiusa, rogo in un appartamento mansardato - Mattinata di forte apprensione nel centro della cittadina medioevale per un incendio scoppiato in un appartamento mansardato. altoadige.it

Fiamme e una colonna di fumo visibile da grande distanza, incendio in una casa in paese (VIDEO): massiccio intervento dei vigili del fuoco - Fiamme e fumo, un incendio è scoppiato questa mattina, 14 gennaio, nel sottotetto di una casa in centro a Chiusa: massiccio intervento dei vigili del fuoco. ildolomiti.it

Ruvo di Puglia: a fuoco appartamento, un ferito trasferito al Policlinico di Bari facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.