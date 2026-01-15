L' Antimafia inchioda De Raho Sapeva del metodo Striano

La Commissione parlamentare Antimafia ha reso nota una relazione che mette in discussione il ruolo di Federico Cafiero De Raho, ex capo della Direzione nazionale antimafia. Secondo il documento, De Raho sarebbe stato a conoscenza del metodo Striano, evidenziando una possibile deviazione all’interno dell’istituzione. Questa scoperta solleva interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza della direzione antimafia, richiedendo approfondimenti e chiarimenti ufficiali.

Una cellula deviata all'interno della Direzione nazionale antimafia, nata e cresciuta con la consapevolezza del suo capo dell'epoca, Federico Cafiero De Raho: questa è la vera storia del "caso Striano" come emerge dalla bozza di relazione finale della Commissione parlamentare Antimafia, depositata ieri. In duecento pagine vengono elencati uno per uno gli accertamenti compiuti dall'Antimafia e le conclusioni finali sono esplosive. Perché dicono che il finanziere Pasquale Striano, con le sue centinaia di migliaia di incursioni informatiche nelle banche dati più delicate del paese, non agiva in modo "individuale e occasionale" ma come una sorta di "agente sotto copertura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Antimafia inchioda De Raho. "Sapeva del metodo Striano" Leggi anche: Inchiesta «spioni». Il grillino De Raho fa lo scaricabarile in Procura su Striano Leggi anche: De Raho e quel pasticciaccio brutto dei dossier di Striano, la Lega attacca: “Indagò Siri per indebolirci” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'Antimafia inchioda De Raho. Sapeva del metodo Striano; Report, Forza Italia inchioda Ranucci: Da lui attività illegale | .it. L'Antimafia inchioda De Raho. "Sapeva del metodo Striano" - La relazione del Parlamento: "Il magistrato era pienamente consapevole delle irregolarità in uso nel suo ufficio". msn.com

FI – FORZA ITALIA * SENATO: «ANTIMAFIA: PAROLI (FI), RELAZIONE EVIDENZIA PESANTI COLPE DI DE RAHO - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it

Dossieraggi, il “j’accuse” della destra: «De Raho dietro gli accessi illegali» - Fa nomi e cognomi la relazione del centrodestra in Commissione Antimafia sul caso dei dossieraggi illegali. ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.