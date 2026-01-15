L’antico archivio della Chiesa di Tufo rinasce con i volontari

L’antico archivio della Chiesa di Tufo torna a vivere grazie all’impegno dei volontari. Questo progetto promuove iniziative di prevenzione sanitaria, informazione scientifica e incontri gratuiti nelle scuole e nei Comuni. Collaborazioni con istituti e università sostengono attività di formazione, indagini epidemiologiche e visite diagnostiche, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio storico.

Tempo di lettura: 2 minuti Prevenzione sanitaria, informazione scientifica, indagini epidemiologiche, incontri e visite diagnostiche gratuite nelle Scuole e nei Comuni, formazione e collaborazione con Istituti e Università, l’A.M.E.Ir. ODV, l ’Associazione Malati Endocrini irpina, è una delle organizzazioni di volontariato locali riconosciute e apprezzate anche a livello nazionale per le attività svolte costantemente da oltre quindici anni nell’ambito del contrasto alle malattie della tiroide. Ma l’associazione guidata dal presidente Massimo De Francesco attualmente si muove ed opera, con particolare sensibilità e impegno, anche in un altro rilevante ambito, ossia quello riguardante la salvaguardia delle straordinarie ricchezze storiche, artistiche e culturali della provincia irpina, tramite l’organizzazione e la gestione di specifiche attività finalizzate alla conoscenza e alla promozione del patrimonio immateriale presente sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

